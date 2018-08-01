В Рязани гостей форума древних городов угостят супом из петуха, куропаткой и каравайцами. Блюда приготовит команда рязанских шеф-поваров. Об этом на пресс-конференции в среду, 1 августа, рассказала гендиректор компании-партнера форума Ирина Петухова.
По ее словам, эти и другие блюда рязанской кухни представят гостям города на гастрономическом ужине 16 августа в ресторане «Старый город».
«Шеф-повара из Рязани выступили инициативной группой и провели конкурс на самое вкусное блюдо рязанской кухни. Конкурс проводился среди ресторанов в течение месяца, и был воспринят многими участниками с большим энтузиазмом. После чего были отобраны лучшие блюда, которые представят на ужине», — рассказала Петухова.
Гости форума также узнают о гастрономическом туризме и смогут посетить мастер-классы шеф-поваров из Армении, Греции и Узбекистана. Они запланированы на 17 августа с 10 утра до 18 часов на той же площадке.
Организаторы отметили, что на посещение мероприятий необходимо зарегистрироваться.
Напомним, в Москве прошла пресс-конференция, посвященная первому международному форуму древних городов. Он пройдет в Рязани с 12 по 19 августа. На него приедут порядка 1500 туристов из 40 городов.