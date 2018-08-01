В РГУ открыли центр японских единоборств

В Рязанском государственном университете имени Есенина открыли центр японских единоборств. Он расположился здании бассейна «Классика», сообщила пресс-служба вуза.
На открытие приехала делегация из Японии под руководством Окадзаки Хирото, председателя Технического комитета международной федерации Кекусин-кан.
Хирото прочитал лекцию о здоровом образе жизни, а молодежная делегация из Японии провела для студентов РГУ презентацию Префектуры Фукусима и села Тамакава, а также урок каллиграфии.
Визит делегации из Японии состоялся в рамках проекта «Путь самурая» (мастер-классы по каратэ (кобудо) и здоровому образу жизни для молодежи).
О том, как будет работать центр в дальнейшем, не сообщается.