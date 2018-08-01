Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:30, 1 августа 2018 149
 0    0

В РГУ открыли центр японских единоборств

В РГУ открыли центр японских единоборств

В Рязанском государственном университете имени Есенина открыли центр японских единоборств. Он расположился здании бассейна «Классика», сообщила пресс-служба вуза.

На открытие приехала делегация из Японии под руководством Окадзаки Хирото, председателя Технического комитета международной федерации Кекусин-кан.

Хирото прочитал лекцию о здоровом образе жизни, а молодежная делегация из Японии провела для студентов РГУ презентацию Префектуры Фукусима и села Тамакава, а также урок каллиграфии.

Визит делегации из Японии состоялся в рамках проекта «Путь самурая» (мастер-классы по каратэ (кобудо) и здоровому образу жизни для молодежи).

О том, как будет работать центр в дальнейшем, не сообщается.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
18:30, 1 августа 2018
В РГУ открыли центр японских единоборств
18:04, 1 августа 2018
Рязанский автовокзал оштрафовали из-за платного туалета 1
17:16, 1 августа 2018
Карабасов поручил перенести трубу, заливающую земельный участок рязанца 2
16:49, 1 августа 2018
Фролов ответил на вопросы рязанцев на празднике двора в Песочне 1
16:40, 1 августа 2018
Форум древних городов откроется костюмированным шествием по центру Рязани 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
7 часов назад
Прио-Внешторгбанк пригласил рязанцев на фестиваль «Подбелка»

Прио-Внешторгбанк пригласил рязанцев на фестиваль «Подбелка» 1

Прио-Внешторгбанк снова предлагает рязанцам выиграть памятный приз.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:44, 29 июля 2018 27 561
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
13:29, 25 июля 2018 26 273
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
19:10, 23 июля 2018 21 548
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 20 172
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба
19:56, 29 июля 2018 19 706
В Москве три сестры зарезали отца, отомстив за «моральные страдания»
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум