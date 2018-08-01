Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:46, 1 августа 2018 114
 1    0

На форум древних городов в Рязани потратят 12 млн рублей

На форум древних городов в Рязани потратят 12 млн рублей

На проведение форума древних городов в Рязани потратят 12 млн рублей. Из них половина — средства областного бюджета. Об этом журналистам рассказал глава региона Николай Любимов на пресс-конференции в среду, 1 августа.

Остальная часть бюджета форума — средства партнеров и спонсоров события. В том числе предприятий, строительных и туристических фирм. «Хотелось бы, чтобы была отдача. Косвенно она пойдёт в областной бюджет, — отметил Любимов. — Мы рассчитываем на налоговые поступления. В первую очередь от гостиничной деятельности и других традиционных для туризма статей доходов».

По словам губернатора, массовое пребывание гостей в Рязани и области приносит доход как предпринимателям, так и в областной бюджет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Общество»
14:46, 1 августа 2018
На форум древних городов в Рязани потратят 12 млн рублей
14:30, 1 августа 2018
Рязанских маршрутчиков проверили после отказа везти ребенка в Карцево
14:19, 1 августа 2018
На Форум древних городов в Рязань приедут полторы тысячи туристов из России и зарубежья
13:51, 1 августа 2018
Рязанец получил срок за автокражи, угон и хранение оружия
13:00, 1 августа 2018
В Оленинском появится лыжероллерная трасса
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
На вашей карте поставили точку

На вашей карте поставили точку

Что делать, если банк заблокировал сбережения?

Популярное
Комментируемое
Новое
12:44, 29 июля 2018 27 390
В Рязани стартовал международный «Авиадартс-2018». Фото
13:29, 25 июля 2018 26 218
В ермишинском лесу обнаружили несколько сотен домашних куриц 3
19:10, 23 июля 2018 21 478
Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина 14
8:19, 27 июля 2018 20 094
На водоеме в Рязанской области массово погибла рыба
19:56, 29 июля 2018 19 652
В Москве три сестры зарезали отца, отомстив за «моральные страдания»
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 31.08.2018
Архив голосований
Форум