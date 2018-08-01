На форум древних городов в Рязани потратят 12 млн рублей

На проведение форума древних городов в Рязани потратят 12 млн рублей. Из них половина — средства областного бюджета. Об этом журналистам рассказал глава региона Николай Любимов на пресс-конференции в среду, 1 августа.
Остальная часть бюджета форума — средства партнеров и спонсоров события. В том числе предприятий, строительных и туристических фирм. «Хотелось бы, чтобы была отдача. Косвенно она пойдёт в областной бюджет, — отметил Любимов. — Мы рассчитываем на налоговые поступления. В первую очередь от гостиничной деятельности и других традиционных для туризма статей доходов».
По словам губернатора, массовое пребывание гостей в Рязани и области приносит доход как предпринимателям, так и в областной бюджет.