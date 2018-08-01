Из «Булгаковского дома» в Москве похитили кота Бегемота

В Москве из «Булгаковского дома» похитили кота Бегемота. Об этом сообщила директор музея-театра Наталья Склярова, передает
По ее словам, очевидец видела, как незнакомая женщина схватила кота и понесла в сторону метро. «Пока девушка сообщала охраннику, мы выбежали, но найти кота не смогли. Обошли все окрестности. У кота на ошейнике был написан адрес и телефон. Кот у нас с 2005 года, у него особый характер», — рассказала Склярова.
Делом занимается полиция.
Похищенное животное появилось в музее в 2005 году. Его назвали в часть персонажа романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — кота Бегемота.