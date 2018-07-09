В Москве избили депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева. Неизвестный напал на политика рядом с подъездом его дома на севере Москвы, передает «
Неизвестный оттолкнул дверь автомобиля Mercedes-Benz, в которой Жигарев находился вместе со своей знакомой и несколько раз ударил депутата по лицу.
После этого нападавший повалил Жигарева на землю и продолжил бить по голове и телу. Как передает
В декларации за 2017 год Жигарев указал несколько автомобилей, в том числе Chevrolet Bel Air и Chevrolet Silverado 3500 HD, а также мотоцикл Ducati Monster 1100. Супруга депутата, согласно декларации, владеет Mercedes-Benz S450 и S500.
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