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11:37, 9 июля 2018 1 469
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В Москве избили депутата Госдумы

В Москве избили депутата Госдумы

В Москве избили депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева. Неизвестный напал на политика рядом с подъездом его дома на севере Москвы, передает «РИА Новости».

Неизвестный оттолкнул дверь автомобиля Mercedes-Benz, в которой Жигарев находился вместе со своей знакомой и несколько раз ударил депутата по лицу.

После этого нападавший повалил Жигарева на землю и продолжил бить по голове и телу. Как передает РБК, нападавший злоумышленник уехал на общественном транспорте. Депутата доставили в отделение полиции для составления фоторобота.

В декларации за 2017 год Жигарев указал несколько автомобилей, в том числе Chevrolet Bel Air и Chevrolet Silverado 3500 HD, а также мотоцикл Ducati Monster 1100. Супруга депутата, согласно декларации, владеет Mercedes-Benz S450 и S500.

Фото с сайта ЛДПР


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