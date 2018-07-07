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10:14, 7 июля 2018 832
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В Таиланде запертые в пещере дети написали письмо родителям и учителям

В Таиланде запертые в пещере дети написали письмо родителям и учителям

В Таиланде дети, запертые наводнением в пещере, передали на поверхность письмо для родных. Послание доставили родителям и учителям вечером в пятницу, 6 июля, передает «РИА Новости».

«У нас все хорошо, все здоровы, не волнуйтесь. Когда выйдем, очень хотим поесть разной вкусной еды. Когда выйдем, хотим сразу домой. Дорогие учителя, пожалуйста, не задавайте нам пока много домашнего задания», — написали ребята.

Каждый из школьников написал несколько срок о своем состоянии.

Также свою страницу написал и тренер футбольной команды, организовавший поход. Отмечается, что некоторые обвиняют его в безответственности, другие же считают героем, поскольку благодаря тренеру дети смогли выжить в темной затопленной пещере без еды девять дней.

«Спасибо, что морально поддерживаете нас. Прошу всех родителей простить меня. Прошу простить и ваших детей за то, что они пошли в пещеру, ничего не сказав вам», — написал руководитель.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Спустя почти десять суток их нашли живыми в пещере Тхам Луанг на севере страны. Пострадавшие зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Во время спасательных операций уже погибли два дайвера. Свою помощь предложили российские спасатели, власти Индии и представители Илона Маска.


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