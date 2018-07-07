В Таиланде запертые в пещере дети написали письмо родителям и учителям

В Таиланде дети, запертые наводнением в пещере, передали на поверхность письмо для родных. Послание доставили родителям и учителям вечером в пятницу, 6 июля, передает «
«У нас все хорошо, все здоровы, не волнуйтесь. Когда выйдем, очень хотим поесть разной вкусной еды. Когда выйдем, хотим сразу домой. Дорогие учителя, пожалуйста, не задавайте нам пока много домашнего задания», — написали ребята.
Каждый из школьников написал несколько срок о своем состоянии.
Также свою страницу написал и тренер футбольной команды, организовавший поход. Отмечается, что некоторые обвиняют его в безответственности, другие же считают героем, поскольку благодаря тренеру дети смогли выжить в темной затопленной пещере без еды девять дней.
«Спасибо, что морально поддерживаете нас. Прошу всех родителей простить меня. Прошу простить и ваших детей за то, что они пошли в пещеру, ничего не сказав вам», — написал руководитель.
Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер