Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:53, 7 июля 2018 357
 0    0

Куда сходить в субботу? Афиша от RZN.info

Куда сходить в субботу? Афиша от RZN.info

В субботу, 7 июля, рязанцев ждет несколько интересных мероприятий.

Желающие могут посетить экспозиции, недавно открывшиеся в нашем городе. В фойе библиотеки имени Есенина можно увидеть снимки ночного города Константина Тищенко, в Рязанском художественном музее имени Пожалостина открылась первая персональная выставка коломенских художников, а в библиотеке имени Горького — выставка «Великий перелом».

В городе пройдут празднества, посвященные Дню семьи, любви и верности. Так, в городском парке на улице Ленина состоится фестиваль семейных традиций.

Детям и взрослым покажут шоу мыльных пузырей, детскую анимацию, а также концертную программу. В парке будут работать семейные мастер-классы, а самых активных ждет квест «В поисках сокровищ». Начало в 14:30.

В субботу, 7 июля, Союз мотоциклистов Рязани приглашает всех желающих на свой третий День рождения. Место проведения — летняя площадка на внутреннем дворе МКЦ (вход через бывшее кафе «Фонтан»). В программе выступления групп «Петрович & Кумпания», Extasy, «Рулада», «Сфера», танцевального проекта Ivy Dance. Гостей также ждет большая развлекательная программа и выставка-конкурс эксклюзивных мотоциклов. Обладатель лучшего мотоцикла получит приз зрительских симпатий.

Главное событие дня — матч сборной России с Хорватией. Трансляцию игры покажут в большинстве заведений Рязани. Начало матча в 21:00.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
12:28, 7 июля 2018
На Почтовой отпраздновали День семьи, любви и верности
11:53, 7 июля 2018
Куда сходить в субботу? Афиша от RZN.info
17:23, 6 июля 2018
Куда сходить на выходных? Городская афиша на 7-8 июля
14:32, 6 июля 2018
Рязанцы смогут пройти исторический лабиринт на празднике «Старой Рязани». Программа 2
9:24, 6 июля 2018
Рязанский фестиваль малины попал в топ-10 событий июля в России
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку

Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку 1

Редакция RZN.info задала чиновнику минтранса вопросы о понтонном мосте через Оку, низкой активности рабочих и сроках ремонта.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 348 405
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
16:47, 23 июня 2018 133 366
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 11
19:54, 25 июня 2018 38 966
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото 1
19:40, 30 июня 2018 34 492
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 270
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Все новости
Форум