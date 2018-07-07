Куда сходить в субботу? Афиша от RZN.info

В субботу, 7 июля, рязанцев ждет несколько интересных мероприятий.
Желающие могут посетить экспозиции, недавно открывшиеся в нашем городе. В фойе библиотеки имени Есенина можно увидеть
В городе пройдут празднества, посвященные Дню семьи, любви и верности. Так, в городском парке на улице Ленина
Детям и взрослым покажут шоу мыльных пузырей, детскую анимацию, а также концертную программу. В парке будут работать семейные мастер-классы, а самых активных ждет квест «В поисках сокровищ». Начало в 14:30.
В субботу, 7 июля, Союз мотоциклистов Рязани приглашает всех желающих на свой третий
Главное событие дня — матч сборной России с Хорватией. Трансляцию игры покажут в большинстве заведений Рязани. Начало матча в 21:00.
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «