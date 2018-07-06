Рязанцы смогут пройти исторический лабиринт на празднике «Старой Рязани». Программа

Рязанцы смогут пройти исторический лабиринт на празднике «Старой Рязани». Анонс мероприятия опубликовали на
В субботу, 14 июля, на городище в Спасском районе пройдет историко-патриотический праздник «Старая Рязань». Гости смогут «перенестись на 800 лет назад и погрузиться в атмосферу Рязанского княжества — горож ремесленников и купцов, книжников и зодчих, оружейников и златокузнецов».
С 12:00 до 17:00 для посетителей будут работать девять игровых станций: «От холопа до князя», «Кузнец — всем ремеслам отец», «Не боги горшки обжигают», «Деньги не щепки, счетом крепки», «Хороший купец дома не сидит», «Голыми руками не биться с врагами», «Знания дороже богатства», «Делу — время, потехе — час», «По одежке встречают».
Помимо этого, рязанцы смогут почувствовать себя в роли археологов на интерактивных площадках «Разговор с ученым мужем», «Археологическое лото», «Снаряжение археолога», «Фотовыставка „Будни археолога“» и другие.
Также интересные находки с городища представят на выставке «Старая Рязань — стольный город Древней Руси».
Гости праздника также смогут пройти исторический лабиринт «Евпатий Коловрат». Официальное открытие мероприятия состоится в 13:00.