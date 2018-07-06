Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:32, 6 июля 2018 358
 0    0

Рязанцы смогут пройти исторический лабиринт на празднике «Старой Рязани». Программа

Рязанцы смогут пройти исторический лабиринт на празднике «Старой Рязани». Программа

Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

Рязанцы смогут пройти исторический лабиринт на празднике «Старой Рязани». Анонс мероприятия опубликовали на сайте Рязанского кремля.

В субботу, 14 июля, на городище в Спасском районе пройдет историко-патриотический праздник «Старая Рязань». Гости смогут «перенестись на 800 лет назад и погрузиться в атмосферу Рязанского княжества — горож ремесленников и купцов, книжников и зодчих, оружейников и златокузнецов».

С 12:00 до 17:00 для посетителей будут работать девять игровых станций: «От холопа до князя», «Кузнец — всем ремеслам отец», «Не боги горшки обжигают», «Деньги не щепки, счетом крепки», «Хороший купец дома не сидит», «Голыми руками не биться с врагами», «Знания дороже богатства», «Делу — время, потехе — час», «По одежке встречают».

Помимо этого, рязанцы смогут почувствовать себя в роли археологов на интерактивных площадках «Разговор с ученым мужем», «Археологическое лото», «Снаряжение археолога», «Фотовыставка „Будни археолога“» и другие.

Также интересные находки с городища представят на выставке «Старая Рязань — стольный город Древней Руси».

Гости праздника также смогут пройти исторический лабиринт «Евпатий Коловрат». Официальное открытие мероприятия состоится в 13:00.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
14:32, 6 июля 2018
Рязанцы смогут пройти исторический лабиринт на празднике «Старой Рязани». Программа
9:24, 6 июля 2018
Рязанский фестиваль малины попал в топ-10 событий июля в России
22:22, 5 июля 2018
На рязанский форум приедут представители Спарты, Неаполя и еще 38 древних городов. Список
16:04, 5 июля 2018
А что в кино? «Человек-муравей и Оса», «Невидимка» и другие премьеры недели
14:57, 5 июля 2018
Загородная «Школа 360» пригласила рязанцев на семейный праздник «Город солнца»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку

Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку 1

Редакция RZN.info задала чиновнику минтранса вопросы о понтонном мосте через Оку, низкой активности рабочих и сроках ремонта.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 347 415
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
16:47, 23 июня 2018 133 240
Любовь Толкалина вновь поразила поклонников откровенным фото на природе 11
19:54, 25 июня 2018 38 832
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото 1
19:40, 30 июня 2018 34 429
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 216
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
Все новости
Форум