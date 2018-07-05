Приговор Андреева оставили без изменений

Приговор Дмитрия Андреева оставили без изменений. В четверг, 5 июля, Рязанский областной суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы экс-зампреда правительства.
Суд оставил наказание за коррупционное дело в виде шести лет исправительной колонии строгого режима и штрафа в 15 миллионов.
В прениях Андреев отметил, что за весь процесс ни одно его ходатайство не удовлетворили. Затем он читал выдержки из Евангелия от Матфея, «Евгения Онегина» Пушкина, Конституции, оценивал ситуацию в российской экономике, говорил о повышении НДС и пенсионного возраста.
Андреев вновь обратился к президенту Путину, генпрокурору Чайке и спикеру Совфеда Матвиенко, а также поблагодарил судей и гособвинителя за терпение. «Всегда меня окружают добрые люди, даже в СИЗО. И здесь надо быть человеком и верить в лучшее», — заявил он в последнем слове.
Журналистам Андреев сообщил, что больше не будет обжаловать решение суда.