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16:15, 5 июля 2018 193
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Приговор Андреева оставили без изменений

Приговор Андреева оставили без изменений

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Приговор Дмитрия Андреева оставили без изменений. В четверг, 5 июля, Рязанский областной суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы экс-зампреда правительства.

Суд оставил наказание за коррупционное дело в виде шести лет исправительной колонии строгого режима и штрафа в 15 миллионов.

В прениях Андреев отметил, что за весь процесс ни одно его ходатайство не удовлетворили. Затем он читал выдержки из Евангелия от Матфея, «Евгения Онегина» Пушкина, Конституции, оценивал ситуацию в российской экономике, говорил о повышении НДС и пенсионного возраста.

Андреев вновь обратился к президенту Путину, генпрокурору Чайке и спикеру Совфеда Матвиенко, а также поблагодарил судей и гособвинителя за терпение. «Всегда меня окружают добрые люди, даже в СИЗО. И здесь надо быть человеком и верить в лучшее», — заявил он в последнем слове.

Журналистам Андреев сообщил, что больше не будет обжаловать решение суда.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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