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16:26, 5 июля 2018 63
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Греков стал соавтором книги

Греков стал соавтором книги

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков стал соавтором монографии «100 лет от биржи труда к службе занятости Рязанской области». Об этом сообщил сайт РГУ имени Есенина.

Авторами коллективной монографии также выступили профессор кафедры управления человеческими ресурсами РГУ Валерий Емец и доктор экономических наук, завкафедрой Сергей Карташов. Рецензентом монографии выступил ректор университета, доктор исторических наук, профессор Андрей Минаев.

В книге представлена история становления и развития службы занятости населения региона, проводится анализ проблем формирования и развития рынка труда области.

Отмечается, что особое внимание в книге уделяется «вопросам информационного обеспечения процесса трудоустройства и регулирования занятости, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных граждан на современном этапе».

Монография адресована студентам, магистрантам, аспирантам, а также специалистам служб занятости и другим читателям.


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