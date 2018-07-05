Греков стал соавтором книги

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков стал соавтором монографии «100 лет от биржи труда к службе занятости Рязанской области». Об этом сообщил
Авторами коллективной монографии также выступили профессор кафедры управления человеческими ресурсами РГУ Валерий Емец и доктор экономических наук, завкафедрой Сергей Карташов. Рецензентом монографии выступил ректор университета, доктор исторических наук, профессор Андрей Минаев.
В книге представлена история становления и развития службы занятости населения региона, проводится анализ проблем формирования и развития рынка труда области.
Отмечается, что особое внимание в книге уделяется «вопросам информационного обеспечения процесса трудоустройства и регулирования занятости, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных граждан на современном этапе».
Монография адресована студентам, магистрантам, аспирантам, а также специалистам служб занятости и другим читателям.