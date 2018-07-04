Во Владикавказе умер бывший участник команды КВН «Пирамида» 33-летний Аслан Алборов. Об этом на своей
«Сегодня ночью не стало Аслана Алборова. Пока не будет никаких подробностей. Я их не знаю. Знаю только что когда уходят молодые, талантливые люди, это боль которая будет всегда. На том свете уже много людей из КВНа… Аслан Камболов, Сергей Есенов, Алик Бадов… И вот теперь Хома… Слишком много», — рассказал он.
Как передает
«Аслан покончил с собой в ночь на 4 июля. Мы не знаем еще причин», — сказал собеседник агентства.
Алборов выступал в Высшей лиге КВН в составе владикавказской команды «Пирамида», дважды становившейся вице-чемпионом.
Фото