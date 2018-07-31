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12:46, 31 июля 2018 1 980
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В Рязани изменили программу празднования Дня города

В Рязани изменили программу празднования Дня города

Фото: © RZN.info / Светлана Крючкова

В Рязани изменили программу 923-летия города, празднование которого продлится с 2 по 4 августа. Об этом сообщил сайт мэрии.

Помимо Олега Газманова на Дне города выступит ВИА «Синяя птица». Праздник «Рязань — столица ВДВ», который пройдет 2 августа, перенесли с ЦСК на стадион «Спартак».

Первый гастрономический фестиваль «Кухня Рязанского края» пройдет на Лыбедском бульваре. Мероприятие завершится мастер-классом ведущего кулинарных шоу на телеканале «Пятница» Константина Ивлева.

Конкурс «Таланты нашего двора» перенесли с Лыбедского бульвара на улицу Почтовую.

Полная программа мероприятий:

2 августа:

  • 9:00 — молебен около Успенского собора;
  • 11:00 — праздник «Рязань — столица ВДВ» на стадионе «Спартак»;
  • 19:00 — фестиваль дворовой песни «Беседка» на танцверанде ЦПКиО.

3 августа:

  • 10:00 — открытый турнир по пляжному волейболу около ТРЦ «Премьер»;
  • 17:00 — фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» на улице Почтовой;
  • 18:00 — матч по футболу между командами правительства области и мэрии на стадионе «Золотые купола»; 19:00 — день поселка Солотча.

4 августа:

  • 10:00 — «Авиамикс» в Дубровичах;
  • 10:00 — фестиваль туристических маршрутов в городских музеях «Твоя Рязань»;
  • 12:00 — гастрономический фестиваль «Кухня рязанского края» на Лыбедском бульваре;
  • 15:00 — II фестиваль современного искусства «Параллели» в «Фотодоме» на Почтовой;
  • 16:00 — конкурс «Таланты нашего двора» на улице Почтовой;
  • 16:00 — фестиваль ретро-автомобилей, спортивный праздник, концерт «Вернисаж» в стиле джаз на площади Ленина;
  • 19:00 — выступление русского народного хора имени Попова на площади Ленина;
  • 20:00 — выступление ВИА «Синяя птица»;
  • 21:00 — выступление Олега Газманова;
  • 22:00 — фейерверк;
  • 22:10 — танцующие фонтаны.

Напомним, в этом году День города будут отмечать три дня: со 2 по 4 августа. В пятницу 3 августа, на Почтовой пройдет фестиваль «Подбелка».


© RZN.info

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