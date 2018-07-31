В Рязани изменили программу празднования Дня города

В Рязани изменили программу 923-летия города, празднование которого продлится с 2 по 4 августа. Об этом сообщил
Помимо Олега Газманова на Дне города
Первый гастрономический фестиваль «Кухня Рязанского края» пройдет на Лыбедском бульваре. Мероприятие завершится мастер-классом ведущего кулинарных шоу на телеканале «Пятница» Константина Ивлева.
Конкурс «Таланты нашего двора» перенесли с Лыбедского бульвара на улицу Почтовую.
Полная программа мероприятий:
2 августа:
- 9:00 — молебен около Успенского собора;
- 11:00 — праздник «Рязань — столица ВДВ» на стадионе «Спартак»;
- 19:00 — фестиваль дворовой песни «Беседка» на танцверанде ЦПКиО.
3 августа:
- 10:00 — открытый турнир по пляжному волейболу около ТРЦ «Премьер»;
- 17:00 — фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» на улице Почтовой;
- 18:00 — матч по футболу между командами правительства области и мэрии на стадионе «Золотые купола»; 19:00 — день поселка Солотча.
4 августа:
- 10:00 — «Авиамикс» в Дубровичах;
- 10:00 — фестиваль туристических маршрутов в городских музеях «Твоя Рязань»;
- 12:00 — гастрономический фестиваль «Кухня рязанского края» на Лыбедском бульваре;
- 15:00 — II фестиваль современного искусства «Параллели» в «Фотодоме» на Почтовой;
- 16:00 — конкурс «Таланты нашего двора» на улице Почтовой;
- 16:00 — фестиваль ретро-автомобилей, спортивный праздник, концерт «Вернисаж» в стиле джаз на площади Ленина;
- 19:00 — выступление русского народного хора имени Попова на площади Ленина;
- 20:00 — выступление ВИА «Синяя птица»;
- 21:00 — выступление Олега Газманова;
- 22:00 — фейерверк;
- 22:10 — танцующие фонтаны.
Напомним, в этом году День города будут отмечать три дня: со 2 по 4 августа. В пятницу 3 августа, на Почтовой