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14:27, 28 июля 2018 195
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Россияне поделились фотографиями лунного затмения

Россияне поделились фотографиями лунного затмения

Россияне поделились фотографиями лунного затмения. Пользователи соцсетей успели сделать снимки редкого астрономического явления в ночь на субботу, 28 июля.

Напомним, рязанцы тоже могли наблюдать «кровавую луну», но небо заволокли облака. Лунное затмение длилось почти четыре часа.


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