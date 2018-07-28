Россияне поделились фотографиями лунного затмения. Пользователи соцсетей успели сделать снимки редкого астрономического явления в ночь на субботу, 28 июля.
Напомним, рязанцы тоже могли наблюдать «кровавую луну», но небо заволокли облака. Лунное затмение
Шикарно— КрутаяРыба (@krutayaRyba) 27 июля 2018 г.
Сделано на IPhone 7 Plus #Луна #затмение #лунноезатмение2018 #лунноезатмение #кроваваялуна pic.twitter.com/5EB6U6abQr
Мои фотонаблюдения за луной pic.twitter.com/Te1PbLoTbo— Расул Кадиев (@kadievrasul) 28 июля 2018 г.