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10:32, 27 июля 2018 219
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В ночь на субботу рязанцы увидят «кровавую Луну»

В ночь на субботу рязанцы увидят «кровавую Луну»

В ночь на субботу, 28 июля, рязанцы увидят «кровавую Луну». Астрономическое явление будет заметно на всей территории России, передает «РИА Новости».

Полное лунное затмение начнется в пятницу, 27 июля, в 21:24. Явление продлится почти четыре часа (до 1:20).

Луна пройдет через центр земной тени. Отмечается, что при наступлении полного затмения спутник приобретает красноватый или коричневый оттенок.

Уникальным затмению будет также потому, что Марс в этот день пройдет точку «великого противостояния с Солнцем». Земля пройдет между Марсом и солнцем так, что две планеты окажутся максимально близко друг к другу.

Затмение не будет видно лишь в северной части Сибири.


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