Еще один ветеран Великой Отечественной стал почетным гражданином Рязани

В Рязани появился еще один почетный гражданин. В четверг, 26 июля, гордума присвоила это звание ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Инюцыну. Он работает научным сотрудником в Рязанском музее истории воздушно-десантных войск, является полковником в отставке, заслуженным работником культуры России.
Удостоверение ему вручат в субботу, 4 августа, в День города.
Справка
Владимир Инюцын родился в 1926 году, воевал в составе третьего Украинского фронта, участвовал в штурме Вены, освобождал Австрию, Венгрию, Чехословакию. Его боевые заслуги отмечены медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией». После окончания войны Инюцын закончил Ленинградское военно-политическое училище имени Энгельса и прослужил в Вооруженных силах 33 года.