Тренер прокомментировала гибель бывшей футболистки «Рязани-ВДВ»

Тренер команды «Зорка-БДУ» Наталья Минкина прокомментировала гибель бывшей футболистки «Рязани-ВДВ» Юлии Борисенко. Женщина также рассказала о характере погибшей спортсменки в интервью порталу « Sport.tut ».

В воскресенье, 22 июля, футболистка с подругами поехала на озеро Каташи в Белоруссии. Все девушки зашли в воду, а когда вышли на берег, Борисенко не было.

По ее словам, Юлия обычно не купалась, потому что плохо плавала. Тренер также отметила, что проблем со здоровьем у спортсменки не было.

Минкина рассказала о футболистке: «У нее такая натура — со своими амбициями, со своим индивидуальным характером. Юля отличалась от всех девчонок. Очень отличалась. Так что вы верно все заметили. И это можно увидеть на многих наших общих фотографиях. Всегда имела собственное мнение, проявляла характер, иногда было тяжело с ней. Но мы приходили к общему знаменателю».

Тренер также рассказала, что Юлия была общительной, а в футболе была «профессионалом своего дела».

Еще одна футболистка «Зорка-БДУ» Лиана Мирошниченко, с которой погибшая дружила, не стала рассказывать детали происшествия.

«Да, я там была. Это несчастный случай. Больше ничего не скажу вам. Мне тяжело сейчас говорить об этом. Не было ли каких-то предчувствий? Нет, все хорошо было», — сказала она.