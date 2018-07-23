Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:37, 23 июля 2018 240
 0    0

Бывший «Детский мир» закроют через 50 дней, если в нем не устранят нарушения

Бывший «Детский мир» закроют через 50 дней, если в нем не устранят нарушения

Бывший «Детский мир» в Рязани закроют, если в нем не устранят нарушения. Такое решение приняли на заседании в понедельник, 23 июля.

Представитель бывшего «Детского мира» рассказал, что магазин уже устранил часть нарушений, которые проверка обнаружила ранее. В частности, здание покинули арендаторы, нарушавшие правила пожарной безопасности. Речь идет об ООО «Билл Джобс», который располагался на первом этаже под лестницей.

Выступающий предложил перенести заседание на месяц для устранения оставшихся, но суд ходатайство не удовлетворил.

Таким образом, у бывшего «Детского мира» есть 20 дней, чтобы:

  • исправить конструкцию пожарного шкафа, не позволяющую быстро использовать оборудование;
  • привести в соответствие с нормами противопожарные инструкции;
  • проверить работоспособность водопровода;
  • оборудовать второй этаж огнезащитной пропиткой.

Если нарушения не устранят в установленный срок, решение о закрытии магазина вступит в законную силу еще через месяц после его оглашения.

Решение суда может быть обжаловано.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:58, 23 июля 2018
В рязанском детском саду сработала пожарная сигнализация
15:37, 23 июля 2018
Бывший «Детский мир» закроют через 50 дней, если в нем не устранят нарушения
15:32, 23 июля 2018
Археологи обнаружили разбросанные по площади Ленина черепки старинной посуды. Видео
14:32, 23 июля 2018
Рязанские врачи сохранили пациенту почку при удалении опухоли
14:09, 23 июля 2018
Заключенному рязанской колонии передали наркотики в сигаретах
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Ответственный застройщик не станет безрассудно повышать цены — Воробьев

Ответственный застройщик не станет безрассудно повышать цены — Воробьев

Гендиректор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев ответил на значимые для тысяч рязанцев вопросы.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:01, 10 июля 2018 23 333
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 21 585
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 1
20:22, 14 июля 2018 16 302
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
19:54, 15 июля 2018 15 859
Франция во второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу
18:46, 16 июля 2018 13 844
На вокзале Рязань-2 засняли эшелон с китайскими танками
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 27.07.2018
Архив голосований
Форум