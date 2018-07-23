Бывший «Детский мир» закроют через 50 дней, если в нем не устранят нарушения

Бывший «Детский мир» в Рязани закроют, если в нем не устранят нарушения. Такое решение приняли на заседании в понедельник, 23 июля.
Представитель бывшего «Детского мира» рассказал, что магазин уже устранил часть нарушений, которые проверка обнаружила ранее. В частности, здание покинули арендаторы, нарушавшие правила пожарной безопасности. Речь идет об ООО «Билл Джобс», который располагался на первом этаже под лестницей.
Выступающий предложил перенести заседание на месяц для устранения оставшихся, но суд ходатайство не удовлетворил.
Таким образом, у бывшего «Детского мира» есть 20 дней, чтобы:
- исправить конструкцию пожарного шкафа, не позволяющую быстро использовать оборудование;
- привести в соответствие с нормами противопожарные инструкции;
- проверить работоспособность водопровода;
- оборудовать второй этаж огнезащитной пропиткой.
Если нарушения не устранят в установленный срок, решение о закрытии магазина вступит в законную силу еще через месяц после его оглашения.
Решение суда может быть обжаловано.