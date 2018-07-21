Владимир Путин заявил на заседании госсовета по физической культуре и спорту о том, что чемпионат мира по футболу «не только разрушил стереотипы о России, но и поднял настоящий интерес к стране за рубежом». Об этом передает «
«Подчеркну, что чемпионат не только разрушил стереотипы — он поднял волну неподдельного интереса к России. И это наравне с ростом популярности футбола — знаковая часть его нематериального наследия», — сказал он.
Напомним, ЧМ-2018 проходил в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Во второй раз в истории