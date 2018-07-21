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9:44, 21 июля 2018 387
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«Чемпионат мира по футболу разрушил стереотипы о России» — Путин

«Чемпионат мира по футболу разрушил стереотипы о России» — Путин

Владимир Путин заявил на заседании госсовета по физической культуре и спорту о том, что чемпионат мира по футболу «не только разрушил стереотипы о России, но и поднял настоящий интерес к стране за рубежом». Об этом передает «Life».

«Подчеркну, что чемпионат не только разрушил стереотипы — он поднял волну неподдельного интереса к России. И это наравне с ростом популярности футбола — знаковая часть его нематериального наследия», — сказал он.

Напомним, ЧМ-2018 проходил в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Во второй раз в истории чемпионом мундиаля стала Франция.


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