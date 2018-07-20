В Россию запретили ввоз шампиньонов из Белоруссии. Россельхознадзор объявил о введении с 24 июля временного запрета, пишет «
В ведомстве сообщили, что 14 июля в Псковской области прошел карантинный фитосанитарный контроль 4,6-тонной партии грибов из Белоруссии. На четырех упаковках присутствовала маркировка, указывающая на то, что продукцию произвели в Польше.
Россельхознадзор попросил белорусскую сторону провести расследование.
Напомним, в августе 2014 года в ответ на западные санкции Россия ввела продуктовое эмбарго в отношении США и стран ЕС.