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13:42, 20 июля 2018 161
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В Россию запретили ввоз шампиньонов из Белоруссии

В Россию запретили ввоз шампиньонов из Белоруссии

В Россию запретили ввоз шампиньонов из Белоруссии. Россельхознадзор объявил о введении с 24 июля временного запрета, пишет «Meduza».

В ведомстве сообщили, что 14 июля в Псковской области прошел карантинный фитосанитарный контроль 4,6-тонной партии грибов из Белоруссии. На четырех упаковках присутствовала маркировка, указывающая на то, что продукцию произвели в Польше.

Россельхознадзор попросил белорусскую сторону провести расследование.

Напомним, в августе 2014 года в ответ на западные санкции Россия ввела продуктовое эмбарго в отношении США и стран ЕС.


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