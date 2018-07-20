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17:21, 20 июля 2018 1 182
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На «Авиадартс» в Рязань прибыли летчики из Китая и Белоруссии

На «Авиадартс» в Рязань прибыли летчики из Китая и Белоруссии

На «Авиадартс» в Рязань прибыли летчики из Китая и Белоруссии. Делегации встретили на аэродроме Дягилево.

Белорусы прилетели на штурмовиках Су-25. Также должны прибыть экипажи самолетов Як-130, вертолетов Ми-8 и Ми-24. Пилоты будут бороться за победу в двух номинациях: «штурмовая авиация» и «армейская авиация».

«Уже три раза участвовали. Занимали вторые места. Как на родную землю прилетели. Все привычно», — заявил замкомандующего ВВС Белоруссии Александр Карев. Он отметил, что полгода перед соревнованиями летчики усиленно тренировались. Участвуют офицеры не старше 34 лет, в должности не выше командира звена.

Также в Рязань прилетели два транспортных самолета Y-9 и два бомбардировщика H-6K, оба типа самолетов будут участвовать впервые. Отметим, что китайцы выступят исключительно на своих самолетах со своим вооружением.

«Я прилетел из Китая из провинции Шаньдун. Прилетел на конкурс „Авиадартс“ и возлагаю на него большие надежды. Мне очень нравится в России, особенно нравятся русские девушки. Мне очень понравилась церемония приветствия с караваем. Было необычно. Я хотел бы пожелать своим пилотам удачи, надеюсь на честные соревнования, а также на то, что конкурс пройдет без происшествий», — подполковник ВВС КНР Лю Вэй республики.

Помогать китайским офицерам будут курсанты-переводчики из России и переводчики из Китая. Гостям покажут достопримечательности Рязанской области, свозят в Константиново. Кормить гостей будут с учетом особенностей национальных кухонь.

Напомним, международный «Авиадартс» в третий раз пройдет на полигоне Дубровичи под Рязанью с 29 июля по 11 августа. За победу поборются летчики из России, Беларуси, Казахстана и Китая.


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На «Авиадартс» в Рязань прибыли летчики из Китая и Белоруссии
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