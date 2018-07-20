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14:51, 20 июля 2018 894
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На «Авиадартс» в Рязань впервые прилетит китайский стратегический бомбардировщик 1

На «Авиадартс» в Рязань впервые прилетит китайский стратегический бомбардировщик

На «Авиадартс» в Рязань впервые прилетит китайский стратегический бомбардировщик Xian H-6K, являющийся копией советского Ту-16, сообщил телеканал «Звезда».

Также в соревнованиях примут участие еще три типа самолетов ВВС КНР: истребители J-10A, истребители-бомбардировщики JH-7A и транспортные самолеты Y-9. При этом последний прилетит на «Авиадартс» впервые.

Напомним, международный «Авиадартс» в третий раз пройдет на полигоне Дубровичи под Рязанью с 29 июля по 11 августа. За победу поборются летчики из России, Беларуси, Казахстана и Китая.

Справка

Бомбардировщик Xian H-6K является глубокой модернизацией самолета H-6 — лицензионной копии советского бомбардировщика Ту-16. H-6K может нести до 12 тонн бомб или шесть крылатых ракет CJ-10A (копия советской Х-55). Боевой радиус составляет до 3000 км.


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