На «Авиадартс» в Рязань впервые прилетит китайский стратегический бомбардировщик Xian H-6K, являющийся копией советского Ту-16, сообщил телеканал «
Также в соревнованиях примут участие еще три типа самолетов ВВС КНР: истребители J-10A, истребители-бомбардировщики JH-7A и транспортные самолеты Y-9. При этом последний прилетит на «Авиадартс» впервые.
Напомним, международный «Авиадартс» в третий раз пройдет на полигоне Дубровичи под Рязанью с 29 июля по 11 августа. За победу поборются летчики из России, Беларуси, Казахстана и Китая.
Справка
Бомбардировщик Xian H-6K является глубокой модернизацией самолета H-6 — лицензионной копии советского бомбардировщика Ту-16. H-6K может нести до 12 тонн бомб или шесть крылатых ракет CJ-10A (копия советской Х-55). Боевой радиус составляет до 3000 км.