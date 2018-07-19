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12:18, 19 июля 2018 372
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Рязанка добралась до севера Норвегии на мотоцикле

Рязанка добралась до севера Норвегии на мотоцикле

Рязанка Агния Ритман добралась до севера Норвегии на мотоцикле. В поездку она отправилась в начале июля с другом Сергеем. Вместе они за восемь дней преодолели шесть тысяч километров, посетили Тверь, Санкт-Петербург, Выборг, провинцию Лапландия, норвежский город Хоннингсвог и достигли самой северной точки Европы — мыса Нордкап. Об этом RZN.info рассказала сама Агния Ритман.

Идея отправиться в Норвегию возникла не случайно: «Юг исследовали, по России покатались. Захотелось посмотреть на зарубежный север. К тому же знакомые присылали фотографии. Поставила себе цель, что обязательно тоже доберусь до туда», — рассказала девушка.

По словам Агнии, летом на мотоциклах она путешествует часто. «Это позволяет выйти из зоны комфорта, больше рассмотреть все вокруг себя на дороге, ощутить запахи, перемены погоды и природы», — пояснила девушка.

За время поездки рязанцы искупались в океане, потратили 50 тысяч рублей и 400 литров бензина. Каждый день проходили по 800-700 километров, иногда останавливаясь на ночлег в палатке.

Ритман рассказала, что в поездке они увидели чистые и ухоженные европейские дороги: «Ни пыли у обочин, ни бычков на улицах наблюдать не приходится». Единственной проблемой она назвала оленей, которые «неспешно прогуливаются через дорогу и жуют траву вдоль трасс». «Раз в 50 километров ты обязательно встретишь пару-тройку оленей на дороге. Но если соблюдать предписанный там скоростной режим, опасности можно избежать», — сказала путешественница.

Она также отметила, что в Норвегии не принимают евро: «У них своя валюта — кроны. Мы приготовились уже снова ночевать в палатке, но нам все же пошли навстречу, разрешив заселиться в отель, а к утру поменять евро на кроны».

Дорога обратно заняла три дня. По итогам поездки Анна Ритман опубликовала пост в социальной сети, где подробно описала свое путешествие. «Приобретенный опыт и впечатления — безграничны», — заключила рязанка.

Напомним, ранее четверо рязанцев отправились в путешествие на автомобиле. Они проехали Карелию, Финляндию и добрались до Норвегии. Меньше, чем за неделю, достигли мыса Нордкап.

Фото Анны Ритман


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