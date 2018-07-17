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14:07, 17 июля 2018 593
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В рязанских дворах пройдут кинопоказы под открытым небом 1

В рязанских дворах пройдут кинопоказы под открытым небом

Фото: Администрация Рязани

В рязанских дворах пройдут кинопоказы под открытым небом. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 16 июля до начала сентября во всех районах областного центра пройдет цикл мероприятий проекта «Праздник нашего двора». Первое мероприятие провели на улице Березовой.

Гостям также показали концерт от творческих коллективов города и конкурсы, в которых они смогли угадать цитаты из советских фильмов. После этого рязанцам показали фильм «Свадьба в Малиновке».

Всего в Рязани пройдет 69 таких праздников с дегустациями, чаепитиями, обменом рецептами, а также кинопоказы под открытым небом.


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