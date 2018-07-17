В рязанских дворах пройдут кинопоказы под открытым небом. Об этом сообщил
С 16 июля до начала сентября во всех районах областного центра пройдет цикл мероприятий проекта «Праздник нашего двора». Первое мероприятие провели на улице Березовой.
Гостям также показали концерт от творческих коллективов города и конкурсы, в которых они смогли угадать цитаты из советских фильмов. После этого рязанцам показали фильм «Свадьба в Малиновке».
Всего в Рязани пройдет 69 таких праздников с дегустациями, чаепитиями, обменом рецептами, а также кинопоказы под открытым небом.