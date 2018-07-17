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11:29, 17 июля 2018 365
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Рязанский травматолог дважды помог напавшему на него пьяному рязанцу

Рязанский травматолог дважды помог напавшему на него пьяному рязанцу

Рязанский травматолог дважды помог напавшему на него пьяному рязанцу. Об этом RZN.info сообщила пресс-служба регионального минздрава.

35-летнего мужчину в травмпункт привезла «скорая». Пьяный рязанец не давал врачу наложить повязку, срывая ее. Когда врач повернулся спиной, мужчина попытался ударить его кулаком по голове. Однако в этот момент травматолога окликнула медсестра, и он смог увернуться.

В пресс-службе отметили, что когда на место прибыли полицейские, они сдерживали мужчину, пока врач накладывал ему повязку на разбитый нос.

В то время, когда сотрудники полиции оформляли необходимые документы, нападавший упал в коридоре и получил очередную травму. Травматолог наложил ему еще одну повязку.

Напомним, инцидент произошел в травмпункте горбольницы №2 в ночь на понедельник, 16 июля.


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