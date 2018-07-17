Рязанский травматолог дважды помог напавшему на него пьяному рязанцу. Об этом RZN.info сообщила пресс-служба регионального минздрава.
35-летнего мужчину в травмпункт привезла «скорая». Пьяный рязанец не давал врачу наложить повязку, срывая ее. Когда врач повернулся спиной, мужчина попытался ударить его кулаком по голове. Однако в этот момент травматолога окликнула медсестра, и он смог увернуться.
В пресс-службе отметили, что когда на место прибыли полицейские, они сдерживали мужчину, пока врач накладывал ему повязку на разбитый нос.
В то время, когда сотрудники полиции оформляли необходимые документы, нападавший упал в коридоре и получил очередную травму. Травматолог наложил ему еще одну повязку.
Напомним, инцидент