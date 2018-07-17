В Рязани напали на врача травматологии. Видео

В Рязани напали на врача травматологии. Об этом пишет «
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 16 июля. По предварительным данным, около 2:40 в травмпункт городской поликлиники №2 на улице Профессора Никулина обратился мужчина «с просьбой оказать ему помощь».
Пока оформляли документы, он подбежал сзади к доктору в коридоре и ударил его кулаком. Позже у врача зафиксировали ушиб мягких тканей области шеи.
«Позже буйного посетителя усмирял наряд полиции. Правда, мужчина продолжал вести себя агрессивно даже тогда, когда его руки оказались в наручниках», — отметили в сообщении.
Проводится проверка.
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