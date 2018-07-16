Рязанский приборный завод получил награды за изобретательство и рационализаторство

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) отметили дипломами научно-технических конкурсов.
АО «ГРПЗ» получило гран-при регионального конкурса как лучшее предприятие Рязанской области в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности, а также заняло первое место в номинации «Предприятие с наибольшей динамикой в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности за 2016-2017 гг.».
Кроме того, завод завоевал два гран-при конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной собственности» в номинациях «Лучшее предприятие по организации работы в области интеллектуальной собственности и промышленности в регионе» и «Лучшее предприятие по организации работы в области интеллектуальной собственности в оборонной промышленности в регионе».
За разработку зарядной станции для электромобилей АО «ГРПЗ» отметили золотой медалью Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед».
Почетной грамотой областного совета ВОИР за личный творческий вклад в области изобретательства и рационализаторства наградили ведущего инженера-конструктора Ольгу Новикову, инженера-программиста Игоря Кудинова и научного сотрудника Ивана Холопова.
По словам начальника отдела интеллектуальной собственности АО «ГРПЗ» Виктора Калинкина, на заводе созданы все условия для развития изобретательства и рационализаторства.
В церемонии награждения участвовали губернатор Николай Любимов, и.о. зампредседателя правительства области Светлана Горячкина, председатель центрального совета ВОИР Антон Ищенко и представители других предприятий региона.