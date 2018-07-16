Крупные ритейлеры заняли более четверти рынка в нескольких районах и городах Рязанской области

Магазины крупных российских сетей в 2017 году превысили разрешенные доли в товарообороте нескольких рязанских районов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФАС.
Так, антимонопольщики установили, что торговая сеть «Пятерочка» X5 Retail Group" имеет долю свыше 25% в Ермишинском, Кадомском, Милославском, Пронском, Путятинском, Ряжском, Сапожковском, Сараевском, Старожиловском, Чучковский, Шацкий. В свою очередь, торговая сеть АО «Дикси Юг» имеет долю свыше 25% в Пителинском и Путятинском районах.
Сеть «Магнит» АО «Тандер» заняла свыше 25% в торговле Касимова, Сасова, Скопина, а также в Александро-Невском, Ермишинском и Кадомском муниципальных районах.
«Особого внимания заслуживает ситуация, сложившаяся в городе Сасово. В данном муниципальном образовании увеличение доли торговой сети «Магнит» АО «Тандер связано в том числе с увеличением числа торговых объектов», — говорится в сообщении.
При этом по закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» торговые сети не могут занимать больше 25% в товарообороте области, района, города или другого населенного пункта. Если компания постарается еще сильнее увеличить свою долю, то такую сделку суд может признать ничтожной, в том числе по требованию антимонопольной службы.