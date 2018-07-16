Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:22, 16 июля 2018 746
 0    0

Черышев и Дзюба претендуют на звание автора лучшего гола на ЧМ-2018

Черышев и Дзюба претендуют на звание автора лучшего гола на ЧМ-2018

Фото: FIFA.com

Нападающий Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев и претендуют на звание автора лучшего гола на чемпионате мира по футболу в России. Проголосовать можно на официальном сайте FIFA.

На звание лучшего претендуют первый гол Черышева в матче группового этапа турнира со сборной Саудовской Аравии, а также гол в ворота Хорватии в четвертьфинале чемпионата.

Лучшим может стать мяч Дзюбы, забитый в игре групповой стадии с египтянами.

В список для голосования также попали:

  • Криштиану Роналду, Португалия (третий гол в матче с командой Испании);
  • Начо Фернандес, Испания (гол португальцам);
  • Филиппе Коутиньо, Бразилия (гол швейцарцам);
  • Дрис Мертенс, Бельгия (гол панамцам);
  • Хуан Кинтеро, Колумбия (гол японцам);
  • Лука Модрич, Хорватия (гол аргентинцам);
  • Ахмед Муса, Нигерия (второй гол исландцам);
  • Лионель Месси, Аргентина (гол нигерийцам);
  • Тони Кроос, Германия (гол шведам);
  • Джесси Лингард, Англия (гол панамцам);
  • Рикарду Куарежма, Португалия (гол иранцам);
  • Аднан Янузай, Бельгия (гол в матче группового турнира с англичанами);
  • Анхель Ди Мария, Аргентина (французам);
  • Бенжамен Павар, Франция (аргентинцам);
  • Насер Шадли, Бельгия (японцам);

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости»

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
10:22, 16 июля 2018
Черышев и Дзюба претендуют на звание автора лучшего гола на ЧМ-2018
21:45, 15 июля 2018
Полузащитник сборной Хорватии стал лучшим игроком ЧМ-2018
19:54, 15 июля 2018
Франция во второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу
18:59, 14 июля 2018
Бельгия завоевала третье место на чемпионате мира по футболу
13:25, 13 июля 2018
Глава ФИФА назвал ЧМ-2018 в России лучшим в истории
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Будущие ученики и их родители с радостью отнеслись к идее проведения праздника на свежем воздухе.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:06, 9 июля 2018 27 917
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
15:17, 3 июля 2018 26 933
В Рязани во второй раз прошел губернский бал для медалистов. Фото
17:01, 10 июля 2018 19 444
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
19:18, 2 июля 2018 16 559
Путин уволил прокурора Рязанской области 2
13:57, 5 июля 2018 16 342
Владельцы зверинца на окраине Рязани показали условия содержания животных. Фото 4
Все новости
Голосования

Следили ли вы за выступлением сборной России на чемпионате мира по футболу?

Окончание опроса: 18.07.2018
Архив голосований
Форум