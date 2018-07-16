Черышев и Дзюба претендуют на звание автора лучшего гола на ЧМ-2018

Нападающий Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев и претендуют на звание автора лучшего гола на чемпионате мира по футболу в России. Проголосовать можно на официальном
На звание лучшего претендуют первый гол Черышева в матче группового этапа турнира со сборной Саудовской Аравии, а также гол в ворота Хорватии в четвертьфинале чемпионата.
Лучшим может стать мяч Дзюбы, забитый в игре групповой стадии с египтянами.
В список для голосования также попали:
- Криштиану Роналду, Португалия (третий гол в матче с командой Испании);
- Начо Фернандес, Испания (гол португальцам);
- Филиппе Коутиньо, Бразилия (гол швейцарцам);
- Дрис Мертенс, Бельгия (гол панамцам);
- Хуан Кинтеро, Колумбия (гол японцам);
- Лука Модрич, Хорватия (гол аргентинцам);
- Ахмед Муса, Нигерия (второй гол исландцам);
- Лионель Месси, Аргентина (гол нигерийцам);
- Тони Кроос, Германия (гол шведам);
- Джесси Лингард, Англия (гол панамцам);
- Рикарду Куарежма, Португалия (гол иранцам);
- Аднан Янузай, Бельгия (гол в матче группового турнира с англичанами);
- Анхель Ди Мария, Аргентина (французам);
- Бенжамен Павар, Франция (аргентинцам);
- Насер Шадли, Бельгия (японцам);