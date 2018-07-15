В День металлурга Любимов поблагодарил рязанцев за вклад в развитие региона

Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем металлурга. Об этом сообщил
Как отметил губернатор, с начала 2018 года металлургическое производство в Рязанской области сохранило положительную динамику, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года.
По мнению Любимова, металлургический комплекс региона успешно развивается.
Он отметил, что продукция металлургических предприятий региона широко известна и пользуется большим спросом далеко за пределами области, организации успешно сотрудничают с РЖД, машиностроением, станкостроением и другими «значимыми» отраслями.
Губернатор подчеркнул, что в этом есть заслуга трудовых коллективов, объеиняющих более 2,5 тысяч человек.
«Уверен, что и в дальнейшем металлургические предприятия области будут успешно справляться с поставленными задачами. Со стороны региона работа по поддержке отрасли обязательно будет продолжена», — сказал глава региона.
«Уважаемые металлурги! Примите благодарность за ваш добросовестный труд, большой вклад в развитие экономического потенциала Рязанской области. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах», — поздравил рязанцев губернатор.
Напомним, накакуне праздника Любимов