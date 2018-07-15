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15:39, 15 июля 2018 1 112
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Картошка фри с начинкой. В рязанском кафе посетительнице принесли блюдо с тараканами

Картошка фри с начинкой. В рязанском кафе посетительнице принесли блюдо с тараканами

В рязанском кафе посетительнице принесли блюдо с тараканами. Об этом девушка рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в кафе «Espresso» на улице Почтовой в субботу, 14 июля.

«Вчера зашла с подругой и мамой в кафе с нехилым средним чеком. Надеялась, что грязные ногти официантки, разносившей еду, отколотое ведерко для льда будут последними нареканиями, но нет», — отметила рязанка.

В заказанном «Клаб сендвиче» с картошкой фри девушки обнаружили запеченного таракана. «От гастрономического эксперимента во вьетнамском стиле мою подругу спасло хорошее зрение», — прокомментировала она.

Она также добавила, что в качестве извинения гостям кафе принесли десерт. «Подруга заказала к нему кофе, чтобы не есть всухомятку (что логично). Впоследствии оказалось, что кофе внесли в чек», — сказала она.

Фото Дарьи Ковтун


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