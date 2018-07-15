Картошка фри с начинкой. В рязанском кафе посетительнице принесли блюдо с тараканами

В рязанском кафе посетительнице принесли блюдо с тараканами. Об этом девушка рассказала на своей
Инцидент произошел в кафе «Espresso» на улице Почтовой в субботу, 14 июля.
«Вчера зашла с подругой и мамой в кафе с нехилым средним чеком. Надеялась, что грязные ногти официантки, разносившей еду, отколотое ведерко для льда будут последними нареканиями, но нет», — отметила рязанка.
В заказанном «Клаб сендвиче» с картошкой фри девушки обнаружили запеченного таракана. «От гастрономического эксперимента во вьетнамском стиле мою подругу спасло хорошее зрение», — прокомментировала она.
Она также добавила, что в качестве извинения гостям кафе принесли десерт. «Подруга заказала к нему кофе, чтобы не есть всухомятку (что логично). Впоследствии оказалось, что кофе внесли в чек», — сказала она.
Фото Дарьи Ковтун