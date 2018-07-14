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17:07, 14 июля 2018 277
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В горах Сочи нашли тело пропавшего 13-летнего ребенка

В горах Сочи нашли тело пропавшего 13-летнего ребенка

В горах Сочи нашли тело 13-летнего Всеволода Коростылева. Подросток пропал 3 июля, передает телеканал «360» со ссылкой на СУ СКР по Краснодарскому краю.

Мальчик в составе туристической группы из десяти детей 11-16 лет и трех взрослых проходил через лесистую местность в двух километрах от села Бабук-Аул. Поход в установленном порядке не был зарегистрирован.

В какой-то момент Всеволод отбился от группы и пропал, его поиски продолжались больше недели, помощь оказывали волонтеры из отряда «Liza Alert». Впоследствии нашли его рюкзак.

Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.


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