В горах Сочи нашли тело пропавшего 13-летнего ребенка

В горах Сочи нашли тело 13-летнего Всеволода Коростылева. Подросток пропал 3 июля, передает телеканал «
Мальчик в составе туристической группы из десяти детей 11-16 лет и трех взрослых проходил через лесистую местность в двух километрах от села Бабук-Аул. Поход в установленном порядке не был зарегистрирован.
В какой-то момент Всеволод отбился от группы и пропал, его поиски продолжались больше недели, помощь оказывали волонтеры из отряда «Liza Alert». Впоследствии нашли его рюкзак.
Обстоятельства гибели ребенка устанавливаются.