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16:01, 14 июля 2018 1 130
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Названы лучшие комедии 21 века

Названы лучшие комедии 21 века

Названы лучшие комедии 21 века. Рейтинг составили кинокритики американского журнала Rolling Stone, полный список опубликован на сайте издания.

Возглавила топ-50 картина «Победители шоу» режиссера Кристофера Геста, выпущенная в 2000 году. Фильм рассказывает о выставке собак, на которой владельцы четвероногих любимцев прибегают к различным ухищрениям ради заветной победы.

Второе место занял фильм «Петля» Армандо Ианнуччи, вышедший в прокат в 2009 году. Замкнула тройку лидеров комедия 2011 года «Девичник в Вегасе» Пола Фига.

В первую десятку рейтинга кинолент американские критики определили такие картины, как «Сводные братья» (2008), «Идиократия» (2006), «Любовь, сбивающая с ног» (2002), «Тони Эрдманн» (2016), «Зомби по имени Шон» (2004), «Сорокалетний девственник» (2005) и «Жизнь за кадром» (2000).

В рейтинг также вошли фильмы «Блондинка в законе», «Плохой Санта», «Дрянные девчонки».


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