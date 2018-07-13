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9:12, 13 июля 2018 781
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Все допинг-пробы на ЧМ-2018 оказались отрицательными

Все допинг-пробы на ЧМ-2018 оказались отрицательными

Фото: FIFA.com

Все допинг-пробы у футболистов, выступавших на чемпионате мира-2018, оказались отрицательными. Об этом сообщил сайт FIFA.

С января 2018 организация провела в общей сложности 2037 тестов и взяла 3985 образцов (1928 — анализы мочи, 1031 — анализы крови, 1026 — сыворотка крови). 2761 образец из них FIFA взяла до чемпионата.

С января каждый игрок прошел тестирование почти по пять раз, некоторые — по восемь раз.

Среди тестов только один оказался неблагоприятным, но у футболиста, сдавшего анализ, было разрешение на использование препарата.

Как отметила FIFA, все образцы проанализировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Все образцы будут хранить 10 лет, чтобы использовать их для повторного исследования в случае необходимости.


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