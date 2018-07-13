Все допинг-пробы на ЧМ-2018 оказались отрицательными

Все допинг-пробы у футболистов, выступавших на чемпионате мира-2018, оказались отрицательными. Об этом сообщил сайт
С января 2018 организация провела в общей сложности 2037 тестов и взяла 3985 образцов (1928 — анализы мочи, 1031 — анализы крови, 1026 — сыворотка крови). 2761 образец из них FIFA взяла до чемпионата.
С января каждый игрок прошел тестирование почти по пять раз, некоторые — по восемь раз.
Среди тестов только один оказался неблагоприятным, но у футболиста, сдавшего анализ, было разрешение на использование препарата.
Как отметила FIFA, все образцы проанализировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Все образцы будут хранить 10 лет, чтобы использовать их для повторного исследования в случае необходимости.