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18:24, 13 июля 2018 1 694
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Рязанцы спасли мужчину от падения с моста 2

Рязанцы спасли мужчину от падения с моста

В пятницу, 13 июля, рязанцы спасли мужчину от падения с моста. Случай произошел на Куйбышевском шоссе в 10 часов утра. Об этом RZN.info рассказала горожанка, шедшая в этот момент по мосту на работу.

По ее словам, молодой человек был пьян и находился «по ту сторону перил». Когда рязанка заметила мужчину, то попыталась помочь ему перелезть обратно на мост, но тот отказался.

«Внизу остановилась машина, из нее вышла женщина и позвонила в службы помощи, — рассказала девушка. — Я схватила его за одежду и стала держать. Затем прибежали трое ребят и вытащили его».

Она пояснила, что вскоре на место происшествия приехали полиция и скорая помощь. «Люди не должны быть черствыми к чужой беде», — подчеркнула рязанка и поблагодарила женщину, которая вызвала службы помощи и привлекла внимание других автомобилистов.

Девушка добавила, что мужчину увезла психбригада.


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