В пятницу, 13 июля, рязанцы спасли мужчину от падения с моста. Случай произошел на Куйбышевском шоссе в 10 часов утра. Об этом RZN.info рассказала горожанка, шедшая в этот момент по мосту на работу.
По ее словам, молодой человек был пьян и находился «по ту сторону перил». Когда рязанка заметила мужчину, то попыталась помочь ему перелезть обратно на мост, но тот отказался.
«Внизу остановилась машина, из нее вышла женщина и позвонила в службы помощи, — рассказала девушка. — Я схватила его за одежду и стала держать. Затем прибежали трое ребят и вытащили его».
Она пояснила, что вскоре на место происшествия приехали полиция и скорая помощь. «Люди не должны быть черствыми к чужой беде», — подчеркнула рязанка и поблагодарила женщину, которая вызвала службы помощи и привлекла внимание других автомобилистов.
Девушка добавила, что мужчину увезла психбригада.