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16:48, 13 июля 2018 296
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Россияне смогут жить на Ямайке без виз три месяца

Россияне смогут жить на Ямайке без виз три месяца

Фото: Pixabay.com

Россияне смогут жить на Ямайке без виз три месяца. Об этом в пятницу. 13 июля, сообщила Ассоциация туроператоров.

На официальном портале правовой информации появился одобренный правительством проект соглашения с Ямайкой. Согласно нему, российские туристы смогут пребывать на территории Ямайки, а граждане Ямайки — на территории России без виз сроком до 90 дней в течение одного года. Речь идет о поездках, связанных с туризмом, культурным обменом и образованием.

Документ должны подписать по «достижении окончательной договоренности».

Напомним, с 2013 года российские туристы могут без виз посещать Ямайку на срок до 30 дней.

В настоящее время на российском рынке туров с прямым перелетом на Ямайку нет. В системах бронирования авиабилетов есть перелеты минимум с одной пересадкой (в Нью-Йорке).


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