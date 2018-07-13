Россияне смогут жить на Ямайке без виз три месяца. Об этом в пятницу. 13 июля,
На официальном портале правовой информации появился одобренный правительством проект соглашения с Ямайкой. Согласно нему, российские туристы смогут пребывать на территории Ямайки, а граждане Ямайки — на территории России без виз сроком до 90 дней в течение одного года. Речь идет о поездках, связанных с туризмом, культурным обменом и образованием.
Документ должны подписать по «достижении окончательной договоренности».
Напомним, с 2013 года российские туристы могут без виз посещать Ямайку на срок до 30 дней.
В настоящее время на российском рынке туров с прямым перелетом на Ямайку нет. В системах бронирования авиабилетов есть перелеты минимум с одной пересадкой (в Нью-Йорке).