Фролов поднялся на две строчки медиарейтинга глав ЦФО

По итогам июня председатель рязанской гордумы Владислав Фролов поднялся на две позиции в медиарейтинге глав ЦФО, составленном «Медиалогией». Он занял 17 место.
И.о. главы горадминистрации Сергей Карабасов, наоборот, спустился на две позиции и занял 9 место из 23. Он расположился между коллегами из Владимира и Калуги.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. «Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 44,5 тысяч СМИ.