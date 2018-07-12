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17:07, 12 июля 2018 163
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Фролов поднялся на две строчки медиарейтинга глав ЦФО

Фролов поднялся на две строчки медиарейтинга глав ЦФО

По итогам июня председатель рязанской гордумы Владислав Фролов поднялся на две позиции в медиарейтинге глав ЦФО, составленном «Медиалогией». Он занял 17 место.

И.о. главы горадминистрации Сергей Карабасов, наоборот, спустился на две позиции и занял 9 место из 23. Он расположился между коллегами из Владимира и Калуги.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. «Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 44,5 тысяч СМИ.


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