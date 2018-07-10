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9:59, 10 июля 2018 167
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В Забайкалье из-за паводка эвакуировали три детских лагеря

В Забайкалье из-за паводка эвакуировали три детских лагеря

В Забайкалье из-за паводка эвакуировали три детских лагеря. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Детей эвакуировали из лагерей «Жемчужина» и «Багульник» под Читой, а также из палаточного лагеря «Таежный» в Нерчинском районе.

«Все лагеря, в которых сейчас проходят смены, обеспечены запасами еды и питьевой воды. Для контроля за ситуацией в лагерях организовано круглосуточное дежурство», — отметили в ведомстве.

В воскресенье, 8 июля, в нескольких районах Забайкалья реки вышли из берегов. Паводок разрушил мосты, нарушил автомобильное сообщение. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

На ближайшие дни в Забайкалье, как утверждают синоптики, ситуация может ухудшиться: на регион надвигается циклон из Монголии. По данным гидрологов, на реках Нерча, Чита, Каренга вода продолжит подниматься.

Фото сайта минобразования Забайкальского края


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