В Забайкалье из-за паводка эвакуировали три детских лагеря. Об этом
Детей эвакуировали из лагерей «Жемчужина» и «Багульник» под Читой, а также из палаточного лагеря «Таежный» в Нерчинском районе.
«Все лагеря, в которых сейчас проходят смены, обеспечены запасами еды и питьевой воды. Для контроля за ситуацией в лагерях организовано круглосуточное дежурство», — отметили в ведомстве.
В воскресенье, 8 июля, в нескольких районах Забайкалья реки вышли из берегов. Паводок разрушил мосты, нарушил автомобильное сообщение. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.
На ближайшие дни в Забайкалье, как утверждают синоптики, ситуация может ухудшиться: на регион надвигается циклон из Монголии. По данным гидрологов, на реках Нерча, Чита, Каренга вода продолжит подниматься.
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