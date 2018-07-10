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15:27, 10 июля 2018 92
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В Сасове снесли памятник, установленный к 50-летию СССР. Видео

В Сасове снесли памятник, установленный к 50-летию СССР. Видео

Фото: Издательство «Пресса»

В Сасове Рязанской области снесли памятник, установленный к 50-летию СССР. Об этом пишет издательство «Пресса».

Обелиск установили в 1972 году. Монумент, простоявший на перекрестке улиц Пушкина и Ветеранов, начал разрушаться.

Напомним, на его месте установят паровоз.


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