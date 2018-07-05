В Сасове начали демонтировать обелиск советских времен

В Сасове начали демонтировать обелиск, установленный в честь революции 1917 года, простоявший более 50 лет на пересечении улиц Пушкина и Ветеранов Октября. Об этом пишет ИД «
«Обелиск, по заключению строителей, начал разрушаться и представляет опасность. Но символы, размещенные на нем — герб Советского Союза и барельеф Владимира Ильича Ленина — будут сохранены. Их разместят в экспозиции мемориального комплекса в честь 125-летия открытия железнодорожного сообщения Рязань-Сасово. Здесь также будет установлен паровоз, который в настоящее время приводят в порядок в вагонном ремонтном депо», — рассказала глава администрации города Евгения Рубцова.
«Паровоз доставили с площадки хранения, где он простоял несколько десятилетий. Он имеет неприглядный вид. Но наши специалисты уже приводят его в порядок, и он будет блестеть как новенький», — отметил начальник вагонного ремонтного депо Андрей Горун.