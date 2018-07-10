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15:06, 10 июля 2018 313
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Росстандарт пригрозил штрафовать АЗС за недолив топлива

Росстандарт пригрозил штрафовать АЗС за недолив топлива

Фото: Pixabay.com

Глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов заявил, что АЗС могут штрафовать АЗС за недолив топлива, передает РИА «Новости».

Сейчас оборотными штрафами наказывают за некачественное топливо.

«Мы направили предложение, чтобы распространить взимание оборотных штрафов также за недолив топлива», — сказал Абрамов.

По его словам, Росстандарт в 2018 году оштрафовал за низкое качество топлива полсотни АЗС на 28 миллионов рублей. Самый крупный штраф — шесть миллионов рублей — заплатили три заправки Shell.

По данным исследования Федерации автовладельцев, около 76% АЗС в стране обманывают водителей. Согласно исследованию, в среднем на автозаправках недоливают около 5% оплаченного бензина.

Росстандарт намерен ввести новые правила контроля за недоливом бензина на заправках.


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