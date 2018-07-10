Росстандарт пригрозил штрафовать АЗС за недолив топлива

Глава Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов заявил, что АЗС могут штрафовать АЗС за недолив топлива, передает РИА «
Сейчас оборотными штрафами наказывают за некачественное топливо.
«Мы направили предложение, чтобы распространить взимание оборотных штрафов также за недолив топлива», — сказал Абрамов.
По его словам, Росстандарт в 2018 году оштрафовал за низкое качество топлива полсотни АЗС на 28 миллионов рублей. Самый крупный штраф — шесть миллионов рублей — заплатили три заправки Shell.
По данным исследования Федерации автовладельцев, около 76% АЗС в стране
Росстандарт намерен