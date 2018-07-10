На пожаре в касимовском селе пострадал человек

На пожаре в касимовском селе Погост пострадал человек. Об этом
Сигнал о возгорании в сарае поступил в понедельник, 9 июля, в 23:27. На место выезжали четыре пожарных расчета.
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Фото: © RZN.info / Иван Артеменко
На пожаре в касимовском селе Погост пострадал человек. Об этом
Сигнал о возгорании в сарае поступил в понедельник, 9 июля, в 23:27. На место выезжали четыре пожарных расчета.
© RZN.info
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