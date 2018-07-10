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8:11, 10 июля 2018 273
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На пожаре в касимовском селе пострадал человек

На пожаре в касимовском селе пострадал человек

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

На пожаре в касимовском селе Погост пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба рязанского ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании в сарае поступил в понедельник, 9 июля, в 23:27. На место выезжали четыре пожарных расчета.


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