На пожаре в касимовском Погосте пострадал подросток

На пожаре в касимовском селе Погост пострадал 15-летний подросток. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. Мальчика с ожогами отвезли в больницу.
Напомним, сигнал о возгорании в сарае
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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
На пожаре в касимовском селе Погост пострадал 15-летний подросток. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. Мальчика с ожогами отвезли в больницу.
Напомним, сигнал о возгорании в сарае
© RZN.info
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С праздником жильцов поздравил замминистра областного минстроя Сергей Семенов.