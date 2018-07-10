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9:29, 10 июля 2018 407
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На пожаре в касимовском Погосте пострадал подросток

На пожаре в касимовском Погосте пострадал подросток

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

На пожаре в касимовском селе Погост пострадал 15-летний подросток. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. Мальчика с ожогами отвезли в больницу.

Напомним, сигнал о возгорании в сарае поступил в понедельник, 9 июля, в 23:27.


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