Макаров похвалил Любимова за выступление на парламентских слушаниях

Андрей Макаров похвалил Николая Любимова за
Макаров отметил «качество и насыщенность» речи Любимова.
«Это мероприятие федерального уровня — начало трехлетнего бюджетного процесса, где закладывались основы реализации указа президента. Знаю, как много делается в этом плане в области. Вопросы, которые вы озвучили, очень важны. Это не просто позиция Рязанской области, но и мнение регионов по тем вопросам, которые волнуют людей», — подчеркнул Андрей Макаров.
Губернатор и руководитель бюджетного комитета Госдумы обсудили перспективы участия региона в федеральных программах.
«Сейчас, когда идет работа по формированию бюджета до 2021 года, для нас очень важно получить максимально возможную федеральную помощь для создания объектов, которые необходимы региону. Надеемся, что они будут включены в соответствующие программы», — сказал Любимов.
Макаров считает, что рязанским управленцам надо более активно заниматься этой работой. По словам Любимова, руководители всех министерств составляют заявки и ведут переговоры с федеральным центром.
«За эту работу обязательно буду спрашивать», — подчеркнул губернатор.
Макаров предложил провести по этому поводу совещание с главами ведомств. Любимов поддержал его.