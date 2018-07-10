При формировании бюджета необходимо учитывать интересы регионов. Об этом в понедельник, 9 июля, заявил на парламентских слушаниях в Госдуме губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщил сайт правительства региона.

На слушаниях обсудили «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В своем выступлении Любимов подчеркнул, что основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на предстоящую трехлетку необходимо рассматривать в контексте президентского указа.

«Очень важно увидеть ресурсное обеспечение их реализации, в том числе и механизмы формирования новых доходных источников регионов. Рост экономического потенциала субъектов РФ может быть обеспечен только за счет создания инновационных и конкурентоспособных производств, — сказал Любимов. — Хочу подчеркнуть, для нас очень важно, чтобы при формировании бюджета страны, верстке программ социально-экономического развития, были максимально учтены интересы регионов. Безусловно, в подготовительной работе субъекты РФ должны принимать самое активное участие. Регионы хорошо знают собственные потребности, понимают, что именно необходимо людям в первую очередь».

Глава региона предложил разработать механизмы поддержки инвесторов, которые позволят снизить сроки окупаемости проектов. Так, по его мнению, большую поддержку может оказать запуск механизмов инфраструктурной ипотеки, фабрики проектного финансирования и создание специального фонда развития инфраструктуры, о необходимости которого говорил президент.

По мнению губернатора, следует использовать прямое финансирование из федерального бюджета проектов инвестиционной и инновационной инфраструктуры, промышленных парков, технопарков, других объектов, способных обеспечить диверсификацию экономики и технологический прорыв регионов.

Еще одной задачей, по словам главы региона, является привлечение частного капитала в бюджетную сферу, обеспечение федеральной поддержки государственно-частного партнерства, в том числе частичной компенсации процентных ставок по кредитам, привлекаемых инвесторами для ГЧП-проектов в социальной сфере.

Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, в свою очередь, отметил, что задачей бюджетной политики является обеспечение устойчивого роста экономики страны, улучшение качества жизни людей. Он высказал ряд предложений, направленных на повышение интереса потенциальных инвесторов к вложению средств в экономику регионов и совершенствование механизма реализации приоритетных проектов и госпрограмм.

«Нужна реальная заинтересованность регионов. Это должно найти отражение при формировании бюджетной и налоговой политики», — отметил руководитель комитета.