Николай Басков рассказал о детстве в рязанской деревне в интервью газете «
Певец назвал свое детство «абсолютным счастьем».
«Эти воспоминания! Рязань, деревня, где жили мои бабушка и дедушка. Я помню запах козьего молока, свежие яйца и беззаботность! Это было счастье, которое не омрачали ни страх, ни вопросы, что будет дальше», — вспомнил прошлое Басков.
Он признался, что хочет быть счастливым, но ему мешают обстоятельства.
«У меня не получается: хочется быть везде, всюду успевать, летать, гастролировать. Может, стоить пойти на какие-то уступки. Может быть, это еще не провал, может, есть какой-то мостик, он шатается, но есть…» — размышляет певец.
Напомним, в прошлом году Басков
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