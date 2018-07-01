На пожаре в Песочне никто не пострадал

На пожаре в доме №35 по улице Старое село никто не пострадал. Об этом сообщила
Пожар
На место происшествия выезжали три расчета и девять пожарных.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На пожаре в доме №35 по улице Старое село никто не пострадал. Об этом сообщила
Пожар
На место происшествия выезжали три расчета и девять пожарных.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьПользователей Instagram покорило видео с котом, кричащим «гол»
|
cледующая новость →В России вступили в силу новые поправки в ПДД
За последние четыре года Центробанк зафиксировал настоящий всплеск активности финансовых пирамид.