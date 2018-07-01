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9:09, 1 июля 2018 190
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На пожаре в Песочне никто не пострадал

На пожаре в Песочне никто не пострадал

На пожаре в доме №35 по улице Старое село никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в субботу, 30 июня. Как отметили в ведомстве, загорелся выселенный дом, а также деревянная хозяйственная постройка.

На место происшествия выезжали три расчета и девять пожарных.


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