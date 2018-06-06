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15:32, 6 июня 2018 2 146
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В Рязани сократят несколько маршруток. Список 3

В Рязани сократят несколько маршруток. Список

В Рязани сократят несколько маршруток. Постановление опубликовали на сайте мэрии.

«В целях оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта» количество микроватобусов сократят на следующих маршрутах:

  • № 32 «ул. Новоселов, 60 — Октябрьский городок»,
  • № 44 «ЗАО „Русская кожа“ — ул. Новаторов»,
  • № 49 «Психбольница — ТехноНИКОЛЬ»,
  • № 50 «ОАО „Тяжпрессмаш“ — пос. Южный»,
  • № 58 «ЗАО „Русская кожа“ — ООО „Ново-Рязанская ТЭЦ“,
  • № 70 „ОАО „Тяжпрессмаш“ — Березовая ул.“,
  • № 75 „Большая ул., 2а — Недостоево“,
  • № 80 „ул. Новоселов, 60 пос. Ворошиловка“,
  • № 87"Недостоево — пл. Мичурина — Театральная пл.»,
  • № 88 «ул. Крупской — пос. Строитель»,
  • № 90 «ОАО „Завод точного литья“ — пос. Недостоево»,
  • № 91 «ул. Новаторов — мкр. № 1 (Д-П)»,
  • № 96 «ДПР-5 — пос. Никуличи (ОЭМЗ института «Гинцветмет»)".

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