Рязанская мэрия объяснила отмену маршрутов отсутствием перевозчиков. В пресс-службе администрации заявили, что количество микроавтобусов сокращаться не будет.
В настоящее время на
Каждый маршрут продолжит свою работу в прежнем режиме.
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Рязанская мэрия объяснила отмену маршрутов отсутствием перевозчиков. В пресс-службе администрации заявили, что количество микроавтобусов сокращаться не будет.
В настоящее время на
Каждый маршрут продолжит свою работу в прежнем режиме.
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К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.