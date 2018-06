В США после покушения‍ скончался рэпер XXXTentacion

Во Флориде застрелили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, который известен под псевдонимом XXXTentacion. Музыкант скончался, сообщил портал TMZ .

Рэпера застрелили днем в понедельник по местному времени. Как сообщили очевидцы, двадцатилетнего музыканта застрелили, когда тот выходил из машины. По информации свидетелей, это были двое темнокожих мужчин в толстовках. Они также забрали из автомобиля артиста сумку.

После произошедшего рэпера доставили в больницу, где он скончался.

Многие известные артисты выразили соболезнования в связи с кончиной XXXTentacion.

«Покойся с миром. Я никогда не говорил тебе, как ты меня вдохновлял, пока был здесь. Спасибо за то, что ты был», — написал Кэни Уэст в своем Twitter .

Дебютный альбом XXXTentacion вышел 25 августа 2017 года и занял 2-е место в мировом чарте лучших альбомов Billboard 200 .

Фото Instagram XXXTentacion

rest in peace 🙏🙏🙏 I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw