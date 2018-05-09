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18:41, 9 мая 2018 486
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Экипаж МКС поздравил рязанцев с Днем Победы

Экипаж МКС поздравил рязанцев с Днем Победы

Экипаж МКС поздравил рязанцев с Днем Победы. Об этом губернатор Николай Любимов рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня удивительный день. Во время нашей беседы с Героем России Святославом Голубятниковым раздался телефонный звонок. Вы не поверите — из космоса», — поделился своими впечатлениями глава региона.

По его словам, на борту МКС находится флаг рязанского училища ВДВ. Его скоро вернут в стены РВВДКУ имени Маргелова.

Олег Артемьев и Антон Шкаплеров поздравили главу региона и всех рязанцев с праздником.

Фото со страницы Николая Любимова «ВКонтакте»


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