Экипаж МКС поздравил рязанцев с Днем Победы. Об этом губернатор Николай Любимов рассказал на своей странице в соцсети «
«Сегодня удивительный день. Во время нашей беседы с Героем России Святославом Голубятниковым раздался телефонный звонок. Вы не поверите — из космоса», — поделился своими впечатлениями глава региона.
По его словам, на борту МКС находится флаг рязанского училища ВДВ. Его скоро вернут в стены РВВДКУ имени Маргелова.
Олег Артемьев и Антон Шкаплеров поздравили главу региона и всех рязанцев с праздником.
Фото со страницы Николая Любимова «ВКонтакте»